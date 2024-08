Nouvelle alliance de partis d’opposition : « L’essentiel, c’est d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale… », Modou Diagne Fada

Les partis politiques de la nouvelle opposition ont mis en place une alliance pour mieux faire face au régime en place. Cette alliance dénommée « Bloc des libéraux et démocrates (BLD)-Takku », est composée de 40 partis notamment, l’Alliance pour la République (APR), Rewmi, d’Idrissa Seck, entre autres. Toutefois, le Parti démocratique Sénégalais (PDS) n’a pas encore rejoint ladite alliance.



A en croire, Modou Diagne Fada rapporte RFI, il s’agit avant tout de créer des blocs d’opposition au gouvernement, d’abord idéologiques et ensuite plus tard de blocs électoraux en direction des élections législatives.



« Nous sommes en train de constituer une coalition d’obédience libérale et démocratique et cela n’exclut pas demain qu’on puisse s’associer avec d’autres forces socialistes ou de gauche pour mener une coalition beaucoup plus large. Il faut être libéral ou démocrate et être de l’opposition au régime actuel. Le PDS n’a pas encore dit qu’il était de l’opposition jusqu’au moment où nous parlons. Mais des contacts avaient été établis et on verra bien ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Nous sommes en face d’une nouvelle recomposition de l’opposition. Et il faut maintenant la concrétiser par la création de blocs, pour nous d’abord idéologiques et ensuite plus tard de blocs électoraux en direction des élections législatives. Parce que l’essentiel, c’est d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale pour amener l’actuel régime en cohabitation », a déclaré Modou Diagne Fada sur Rfi.