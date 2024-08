Ouakam : un litige foncier provoque des affrontements entre jeunes et forces de l’ordre

Ouakam (commune de la ville de Dakar) a été le théâtre de violents affrontements entre les jeunes du collectif « Momel Ouakam » et les forces de l'ordre. La tension est survenue suite à un litige foncier concernant l'attribution des terres dans la région.



Les jeunes du collectif protestent contre l'octroi de terres à des projets privés. Ils réclament plutôt la création d'espaces verts et la construction de stades. Leur intention initiale était d'organiser une conférence de presse ce samedi pour dénoncer l'accaparement de leurs terres. Cependant, les autorités ont interdit cette manifestation, qui a conduit à des échauffourées.



Des jeunes ont incendié des pneus lors des affrontements, ce qui a entraîné le blocage de la circulation et l'établissement de barrages dans plusieurs quartiers. Les routes sont devenues difficilement accessibles en raison des barricades et des projectiles utilisés pendant les affrontements.



Selon des informations, la situation s'est finalement calmée, mais les perturbations demeurent notables avec plusieurs voies encore bloquées.



Les autorités et les leaders communautaires sont appelés à trouver une solution pacifique pour apaiser les tensions et résoudre le conflit foncier qui secoue la commune depuis plusieurs années.