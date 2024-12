Ousmane Sonko attendu en Gambie les 19 et 20 décembre 2024 pour la réunion de la Commission consultative conjointe entre les deux pays

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a informé le Conseil, ce mercredi 18 décembre 2024, qu’il co-présidera, avec le Vice-président de la Gambie, la réunion de la Commission consultative conjointe chargée du suivi de la coopération entre les deux pays. Cette réunion, qui se tiendra lors d’une visite de travail et d’amitié en Gambie les 19 et 20 décembre 2024, n’a pas eu lieu depuis 2011. La rencontre sera consacrée à la revue de l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions issues du Conseil présidentiel du 1er août 2023, ainsi qu’à l’examen de divers dossiers."



"Le Premier ministre a également annoncé qu'il co-présidera, avec le Vice-président de la Gambie, la cérémonie d’ouverture de la 2e édition du forum économique, commercial et d’investissement sénégalo-gambien.