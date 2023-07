Ousmane Sonko entame une grève de la faim ce dimanche

Arrêté vendredi et placé en garde à vue, Ousmane Sonko a entamé une nouvelle étape de son bras de fer avec le régime de Macky Sall. Il a entamé une grève de la faim ce dimanche et appelé tous les détenus politiques à le suivre.



« Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’observe à compter de ce dimanche une grève de la faim. J’invite tous les détenus politiques à en faire de même », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.



Avant de poursuivre en appelant les Sénégalais à poursuivre la résistance: « J’appelle une fois encore le peuple à rester debout et à résister au complot contre le projet et à l’oppression ».



Ousmane Sonko est convaincu que la victoire est proche. « Ce n’est surtout pas le moment de faiblir car la victoire n’a jamais été aussi proche », a-t-il affirmé.