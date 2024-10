Ousmane Sonko invite les syndicalistes à plus de patriotisme

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a lancé lundi, un appel aux syndicalistes à faire preuve de plus de patriotisme. Il a également évoqué la situation dans laquelle ils ont trouvé le pays et qui nécessite l'apport de tous.



«Il faut qu’on aille au rebasing (procédé de réadaptation) social. Si le gouvernement a fait l’effort de s’adresser à la population pour leur faire part de la situation dans laquelle il a trouvé le pays, le syndicaliste qui a écouté ses révélations et à qui l’on avait dit qu’il a 4 % de déficit, or que c’est 10 %, de syndicaliste, s’il met en avant le patriotisme, il devrait revoir ses revendications. Il serait en mesure d'octroyer au gouvernement un peu de temps de se redresser. Parce qu’il ne peut pas donner ce qu’il n’a pas. Donc il faut qu’on fasse ce qui est raisonnable et la vérité est que nous avons trouvé l’Etat dans un certain niveau. Et pour rehausser le niveau, l’Etat a endossé le premier sacrifice par la reddition du train de vie de l’Etat. Tout ce que l’Etat dépensé à 50, on l'a ramené à 30 », a souligné le Premier ministre.