La malhonnêteté intellectuelle de Cheikh Yerim Seck : entre désinformation et mépris des efforts du Sénégal ,Par Ibrahima SALL

Une fois de plus, Cheikh Yerim Seck a choisi la désinformation plutôt que la rigueur intellectuelle. Dans sa récente sortie médiatique sur SEN TV, il a enchaîné les contre-vérités avec une audace déconcertante, cherchant à discréditer le Sénégal tout en glorifiant hypocritement d’autres nations. Ses déclarations sur la France, le Rwanda et prétendument l’inaction du gouvernement sénégalais en matière d’intelligence artificielle (IA) et d’économie numérique relèvent soit d’une ignorance coupable, soit d’une manipulation délibérée.



Un mensonge éhonté : les 800 milliards de dollars de la France pour l’IA

Yerim Seck affirme, sans aucune preuve, que la France mobiliserait 800 milliards de dollars pour l’intelligence artificielle. Ce chiffre est faux, grotesquement exagéré, et trahit soit son manque de recherche, soit son intention de tromper l’opinion.



La réalité ?

- La France a annoncé en 2023 un investissement de 500 millions d’euros pour l’IA dans le cadre de France 2030, avec un objectif de 1,5 milliard d’euros à terme, incluant des fonds publics et privés.

- Même les États-Unis, leaders mondiaux en IA, n’engagent pas des sommes aussi délirantes que celles avancées par Yerim Seck.



Pourquoi mentir aussi grossièrement ? Sans doute pour créer un faux contraste avec le Sénégal, alors que notre pays agit concrètement.



L’ignorance volontaire des actions du Sénégal en IA et numérique



Yerim Seck feint d’ignorer ou pire, nie sciemment les avancées significatives du Sénégal sous la gouvernance du président Diomaye Faye.

Le gouvernement sénégalais a lancé le New Deal Technologique pour faire du Sénégal un hub africain de l'innovation. Ce plan stratégique inclut :

- Investissements dans l’IA et le numérique(formation, recherche, infrastructures).

- Soutien aux startups via des fonds d’accompagnement et des incubateurs.

- Digitalisation de l’administration pour plus d’efficacité et de transparence.

- Partenariats public-privé avec des acteurs locaux et internationaux du numérique.



Réformes Fiscales pour l’Économie Numérique

Pour moderniser la fiscalité et capter davantage de recettes, le Sénégal a engagé :

- Fiscalisation des géants du numérique (Google, Meta, Netflix, etc.) via des accords avec le ministère des Finances.

- Modernisation de l’administration fiscale (dématérialisation des procédures, lutte contre la fraude).

- Optimisation des recettes fiscales grâce à une meilleure traçabilité des transactions numériques.



Modélisation de l’Administration Fiscale

Le gouvernement accélère la transformation digitale du système fiscal avec :

- Plateformes intégrées pour les déclarations et paiements en ligne.

- Renforcement des contrôles via l’analyse de données et l’intelligence artificielle.

- Réduction des pertes de devises grâce à une gestion plus rigoureuse des flux financiers.



Ces réformes montrent une volonté claire de faire du Sénégal un leader en économie numérique, contrairement aux discours trompeurs de certains détracteurs.





Une méthode claire : salir le gouvernement par le mensonge

Les déclarations de Yerim Seck suivent un schéma bien rodé :

1. Inventer des chiffres farfelus pour créer un sentiment d’infériorité.

2. Ignorer les réalisations du Sénégal pour entretenir un faux narratif d’inaction.

3. Comparer de manière malhonnête avec d’autres pays, sans contexte ni nuance.



Heureusement, les Sénégalais ne sont plus dupes. Ses manipulations éhontées ne passent plus.

À Yerim Seck, nous rappelons cette expression : "Tes mensonges ne nous blessent pas, mais le fait de ne plus te croire."



Le gouvernement de Diomaye Faye agit là où d’autres se contentent de parler. Plutôt que de diffuser des contre-vérités, Yerim Seck ferait mieux de se documenter ou, à défaut, de se taire.