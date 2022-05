Ousmane Sonko soutient publiquement Gana Gueye

Ousmane Sonko a tenu à apporter son soutien au joueur sénégalais Idrissa Gana Gueye, publiquement, en marge de sa conférence de presse de ce mardi au siège de Taxawu Sénégal. "Je tiens à féliciter et à apporter mon soutien à Idrissa Gana Gueye. Son acte est très courageux. Les blancs nous considèrent toujours comme leur poubelle et il faut que cela cesse. Ce qu'ils faisaient au temps de la colonisation en nous imposant leur culture, c'est ce qu'ils veulent continuer. Ils parlent de valeurs comme si nous, nous n'en avions pas. C'est fini tout ça", a déclaré Ousmane Sonko.



Le leader de Pastef a par ailleurs appelé toutes les populations à se rendre au tribunal ce mercredi pour assister au verdict du procès en Appel du maire de Dakar Barthélémy Dias et le soutenir. Sonko d'ajouter que Barthélémy Dias restera maire quoi qu'il advienne et que si Macky révoque un seul maire de YAW, il va être révoqué dans les 24 heures qui vont suivre.