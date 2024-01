Oussouye : les élus territoriaux invités à promouvoir la santé de la mère et de l’enfant

La semaine de la santé de la mère et de l’enfant dont le thème cette année est « Les 1000 premiers jours de la vie : de la conception à 2 ans, une fenêtre d’opportunités à saisir » a été officiellement lancée ce vendredi à Oussouye. S’exprimant à ce sujet, Préfet Maurice Latir Dione a estimé que la promotion de la santé de la mère et de l’enfant est un combat qui interpelle tous les segments de notre société. Le préfet a par la même occasion invité les élus territoriaux à contribuer de façon effective à la promotion de la santé de la mère et de l’enfant.



« J’invite les élus territoriaux à davantage être aux côtés des structures de santé pour contribuer de façon effective à la promotion de la santé de la mère et de l’enfant et de la santé en général », a déclaré le chef de l’exécutif départemental.



A l ‘en croire, la semaine de la santé de la mère et de l’enfant est un moyen et un contexte pour nous permettre de nous investir dans la lutte à travers des actions d’information de sensibilisation et à travers l’intensification des différentes activités menées au niveau des différents échelons de notre carte sanitaire », a ajouté le préfet d’Oussouye qui exhorte les populations à un changement des habitudes et de postures et à abandonner les croyances et pratiques lesquelles, selon lui, « constituent des réalités défavorables à la santé de la mère et de l’enfant ».