Ouverture des états généraux : le ministre Malick Ndiaye s'engage à une transformation radicale du secteur des transports publics

Malick Ndiaye, ministre du Transport a reconnu les nombreux défis auxquels le secteur des transports fait face, tant au Sénégal qu'au niveau régional. « Tous les sénégalais, je dirais même les africains ainsi que les étrangers qui vivent au Sénégal sont au moins d'accord sur une chose : c'est que le secteur des transports est composé d'innombrables problèmes et a besoin d'être restructuré, repensé », a-t-il déclaré, lors de la cérémonie d’ouverture des états généraux du transport public à Diamniadio ce lundi.





En outre, M. Ndiaye a souligné l'importance de cette initiative pour restructurer en profondeur le secteur des transports au Sénégal. Il a rappelé que ces états généraux résultent d'une directive présidentielle émise par Bassirou Diomaye Diakhaté Faye lors des premiers conseils des ministres. « Il fallait pour nous de travailler d'arrache-pied pour matérialiser cette requête du Président », a-t-il précisé.





À cet égard, plusieurs ateliers et séminaires ont été organisés, aboutissant à la formulation de 55 points majeurs, dont 12 restent encore en discussion. Le ministre a indiqué que « les travaux vont continuer » pour arriver à des solutions définitives et ainsi « avoir zéro différent. »

Malick Ndiaye a aussi évoqué l'importance « d'une approche collective et de la responsabilité partagée pour résoudre les problèmes du secteur. » Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des solutions durables, notamment en renforçant les infrastructures ferroviaires, considérées comme un levier pour l'expansion économique et une réduction des coûts de transport et de production. « Aujourd'hui, avec la nouvelle orientation du président de la République à travers la vision de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, il faut une réorientation de nos transports », a-t-il déclaré.



La sécurité routière a également occupé une place centrale dans son discours, le ministre a déploré le grand nombre de vies perdues chaque année à cause des accidents de la route. Il a évoqué plusieurs mesures en cours, telles que « la digitalisation intégrale, la vidéo-verbalisation, et la préparation du permis à points et de la carte professionnelle du chauffeur etc. « Nous allons mettre toutes les mesures nécessaires. Nous avons un programme d'élargissement des routes, de renouvellement du parc, et nous allons renforcer de manière très rigoureuse tout ce qui est contrôle routier », a-t-il assuré.



Enfin, il a conclu en rappelant que l'État jouera son rôle avec rigueur pour assurer la mise en œuvre des réformes nécessaires. « Nous allons mettre tout un chacun devant ses responsabilités et le reste, l'État va jouer son rôle avec toute la rigueur qu'il faut », a-t-il conclu.