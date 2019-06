PSG : Thomas Tuchel veut absolument Idirssa Gana Gueye

Le retour de Leonardo officialisé, le mercato du PSG va pouvoir démarrer et le premier dossier chaud est évidemment celui de Matthijs de Ligt, considéré comme bien avancé par de nombreuses sources. Ce dimanche, TF1 confirme que les discussions sont en bonne voie entre toutes les parties impliquées dans cette opération estimée à 75 millions d’euros.Au milieu, le gros chantier du PSG cet été, la priorité de Thomas Tuchel se nomme Idrissa Gueye selon TF1, et non Allan par exemple. L’Allemand avait déjà voulu recruter le milieu récupérateur d’Everton l’hiver dernier, mais le deal n’avait pas pu se faire. Comme dans tous les dossiers chauds du PSG, Leonardo aura le dernier mot et la question est de savoir si le Brésilien sera sur la même longueur d’onde que l’Allemand concernant le Sénégalais.Il sera intéressant de voir aussi si le dossier Ander Herrera, bouclé par l’ancienne direction sportive, sera toujours d’actualité avec Leonardo. Selon TF1, ce dernier s’est en tout cas déjà entretenu avec Thomas Tuchel pour aborder notamment la question du prochain mercato. Les divergences sur ce terrain-là avaient été nombreuses entre l’Allemand et Antero Henrique la saison passée. Souhaitons à Tuchel que cela se passe mieux avec Leonardo.