Pakistan: trois policiers tués lors d'une manifestation d'islamistes hostiles à la France

Trois policiers pakistanais ont été tués par balles mercredi à Lahore (est) par des manifestants du Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un parti islamiste à l'origine depuis près d'un an d'une violente campagne contre la France, a annoncé le gouvernement pakistanais.



Les partisans du TLP, officiellement interdit et classé organisation «terroriste» par le gouvernement, dénoncent le soutien de la France au droit de caricaturer, y compris le prophète de l'islam Mahomet, et réclament la libération de leur chef détenu par les autorités depuis avril.