Pape Ndiaye menacé de mort : l'APPEL condamne et exprime son soutien au journaliste

Le journaliste Pape Ndiaye de Walf est victime d’injures et menaces. Il a reçu plus de 28 audios et une vingtaine d’appels dont certains venant de l’étranger, suite à sa chronique vendredi dans l’émission "Petit déj" sur la dernière sortie de Adji Sarr.



Dans cette émission, Pape Ndiaye a expliqué que la jeune masseuse qui a accusé l'opposant Ousmane Sonko de "viols et de menaces de mort" a commis une erreur avec sa sortie médiatique vu que le dossier est en instuction. Pour lui, Adji Sarr ne devrait pas s'exprimer dans les médias car cela lui est interdit à ce stade du dossier. Il a ajouté qu'il ne voit pas comment la thèse du viol peut être prouvée vu que le certificat médical n'a pas révélé de pénétration durant les dernières 24 heures au jour du supposé viol.



Cette chronique du journaliste a provoqué une bronca des gens qui seraient proches de Adji Sarr et de Bennoo Bokk Yaakar (coalition au pouvoir), selon les images envoyées à PressAfrik.



« Des menaces et injures que je condamne vigoureusement et je me tiens prêt à lui apporter soutien et solidarité par rapport à toute action contre ces agissements qui n’honorent pas notre démocratie», a dit Ibrahima Lissa Faye.