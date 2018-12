Parrainage: Atépa juge utile de collecter juste 120.000 signatures

Le candidat déclaré du mouvement « Ensemble pour renforcer et bâtir le Sénégal, Pierre Goudiaby Atepa a jugé utile de collecter seulement 120.000 signatures, estimant que les 2 millions de signatures de la coalition au pouvoir, c’est souiller les parrainages.



« Nous avons jugé utile de collecter juste 120.000 signatures pour sécuriser notre parrainage, car 2 millions de signatures, c’est souiller le parrainage », a déploré Atépa, lors de la cérémonie de son investiture dimanche.



Dans son discours, Atépa a promis d’engager un combat de grande envergure pour un profond changement des mentalités, une condition sine qua non pour amorcer le développement et mettre les pays sur les rails de l’émergence.



« Nous allons garantir une justice équitable, la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national, tout en mettant une lutte implacable et sans merci contre la corruption, avec un degré de tolérance zéro », promet Atépa.