Voirie urbaine : Barthélémy Dias se réjouit de l’avancement des travaux

Dans le cadre de son projet d’extension de la voirie urbaine de Dakar, Barthélémy Dias poursuit les visites de chantier. Après Grand-Yoff, Mermoz Sacré-Cœur, Hann Bel-Air, entre autres, l’édile de la capitale sénégalaise s’est rendu à Médina.



D'après Les Echos, lors de la visite, le maire de Dakar s’est réjoui de l’avancement des travaux et a salué « l’engagement des équipes sur le terrain ». Il a déclaré : « ce projet vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants de Dakar. La voirie urbaine est au cœur du développement économique et social de la ville ».



Appelant à l’unité et à la collaboration des parties prenantes, il a profité de l’occasion pour demander aux populations « d’être patients et compréhensifs durant la durée des travaux et que les résultats en vaudront largement la peine ».



Ce projet a été exclusivement financé à hauteur de 15 milliards Fcfa par la ville de Dakar. D’une durée de trois ans, il vise à moderniser et à améliorer la circulation dans ces zones densément peuplées.