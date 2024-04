Les facteurs humains responsables de 90% des accidents de la route, selon El Malick Ndiaye

Les facteurs humains sont responsables de 90% des accidents de la circulation au Sénégal, a révélé ce vendredi sur APS, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, dénonçant « les surcharges et l’excès de vitesse » sur les routes sénégalaises.



« Nous continuons à dénoncer les surcharges, l’état des bus de transport en commun et des pneus, mais aussi l’excès de vitesse et le comportement des automobilistes à l’origine de plus de 90% des accidents de la route », a-t-il déclaré lors d’une visite effectuée à Yamong, un village du département de Koungheul, où un accident de la circulation impliquant un bus en partance pour Kédougou, a fait 14 morts et une quarantaine de blessés, jeudi.



« On ne peut pas continuer à tuer les Sénégalais comme des mouches, parce que tout simplement on est à la quête effrénée du gain facile. On ne peut se permettre de surcharger les bus de marchandises et de voyageurs », a-t-il laissé entendre.