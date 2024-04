Mairie de Kaolack : le torchon brûle entre les agents municipaux et Serigne Mboup

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales, et le maire Serigne Mboup ne parlent plus le même langage. Les agents municipaux qui revendiquent l’augmentation des salaires dénoncent également l’inaction du maire.



Les 122 membres de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales affiliés à la CNTS. Ces 122 travailleurs municipaux dénoncent également l'activisme de Serigne Mboup qui remet au lendemain leurs doléances. Ils estiment que le maire de Kaolack privilégie ses propres intérêts. Les plaignants dénoncent également des retentions de salaires, d’affectations injustifiées et d’autres pratiques perçues comme préjudiciables aux intérêts des travailleurs municipaux.



Selon la présidente des femmes de la CNTS, Fatou Thioune, Serigne Mboup est plus intéressé par ses gains personnels que par le bien-être des citoyens et des employés municipaux. Pour eux, leur maire veut se rapprocher des nouvelles autorités pour ses intérêts bassement matériels.