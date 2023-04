Parti Rewmi: Idrissa Seck vire Yankhoba Diatara

Entre Idrissa Seck et Yankhoba Diatara le courant ne passe plus. Ce mardi 4 avril, le président du Parti REWMI Idrissa SECK, a annoncé le remplacement de celui qui était jusque là son vice-président.



Désormais c'est Abdoulaye Ndoye le numéro 2 du parti Rewmi.



" (...) En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts et règlement intérieur du parti décide: Mr Abdoulaye NDOYE, coordonnateur départemental de Saint-Louis, est nommé deuxième vice-président du Parti en remplacement de Mr Yankhoba DIATARA appelé à d'autres fonctions", lit-on dans le communiqué du parti Rewmi.



Pour les raisons d'une telle décision, Idrissa Seck n'a pas voulu donner plus de détails. L'actuel président du Conseil économique social et environnemental s'est limité à faire savoir au sécrétaire général et le sécrétaire national en charge des structures de l'exécution de la présente décision.