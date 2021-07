Pauvreté : Malgré l’efficacité des aides sociales, le fossé s’est creusé entre pays riches et pauvres (PNUD)

Les dépenses d’aide sociale ont permis de contenir la pauvreté liée à la pandémie, mais le fossé s’est creusé entre les pays riches et les pays pauvres, selon un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud).



Les pays riches ont dépensé jusqu’à 212 fois plus par habitant que les pays pauvres au titre des aides sociales pour amortir un choc économique sans précédent. Un nouveau rapport, publié par le Pnud, montre que les politiques d’aide en espèces ont permis de réduire de manière significative le nombre de personnes qui, autrement, auraient pu sombrer dans la pauvreté pendant la pandémie de Covid-19. Le rapport, intitulé « atténuer la pauvreté », présente de nouvelles données sur la manière dont les dépenses d’aide sociale ont empêché une partie de la population de sombrer dans la pauvreté.



Dans les 41 pays pour lesquels des données sont disponibles, 80% des personnes (soit 12 des 15 millions de personnes considérées) qui seraient tombées sous le seuil de pauvreté de 1,90 dollar y ont échappé grâce aux mesures d’aide sociale. Lorsque l’impact des politiques d’aide sociale est mesuré à des seuils de pauvreté plus élevés dans les mêmes 41 pays, c’est-à-dire sur les personnes vivant avec 5,50 dollars par jour ou moins dans ces pays, 31 des 42 millions de personnes considérées ont été préservées de la pauvreté depuis mars 2020.



Les données disponibles révèlent qu’il y a eu des différences considérables en ce qui concerne les aides au revenu mobilisées par les pays riches et les pays pauvres pour atténuer la pauvreté. Au niveau mondial, 2.900 milliards de dollars ont été investis dans des politiques de protection sociale, mais seuls 379 milliards de dollars ont été dépensés par les pays en développement. Alors que les pays à revenu élevé ont alloué en moyenne 847 dollars par habitant à l’ensemble des politiques de protection sociale (aide et assurance sociales), les pays à revenu faible et intermédiaire n’ont dépensé en moyenne que 124 dollars par habitant. Parmi les pays à faible revenu uniquement, le montant de la protection sociale totale par habitant ne dépasse pas 4 dollars.



Les auteurs se sont basés sur les estimations existantes du nombre de personnes qui sont devenues pauvres pendant la pandémie, soit entre 117 et 168 millions de personnes, et ont ensuite cherché à comprendre l’impact réel des dépenses d’aide sociale sur ces chiffres. L’étude estime également qu’un revenu minimum temporaire aurait pu empêcher les nouveaux cas d’extrême pauvreté dans le monde, s’il avait été proposé à tous les ménages pauvres et vulnérables des pays en développement. Les projections du rapport montrent que ce résultat aurait pu être atteint en consacrant seulement 0,5% du Pib des pays en développement, réparti sur six mois, à des mesures d’aide au revenu.