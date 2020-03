Pelé se voit encore comme meilleur que CR7 et les autres

Le Roi Pelé ne manque pas de caractère et sa "modestie" est légendaire. Dans une interview pour une chaîne Youtube, il assure que Cristiano Ronaldo est le meilleur actuel mais qu'il se voit toujours comme le meilleur de l'histoire.



Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Leo Messi... Plusieurs noms sont souvent cités lorsque l'on demande à un amoureux du football de donner le nom du meilleur joueur de l'histoire du ballon rond.



L'ancien joueur brésilien, 'O Rei', ne manque pas de caractère et a toujours assuré qu'il était le meilleur joueur de l'histoire. Le vainqueur de trois Coupes du monde et détenteurs d'encore quelques records de buts, le Brésilien de 79 ans s'est confié pour une chaîne Youtube.



Pour 'Pilhado', l'ancien joueur de Santos a évoqué le meilleur buteur du monde à l'heure actuelle : "Aujourd’hui, je pense que c’est Cristiano Ronaldo le meilleur. Il est le plus régulier, mais vous ne pouvez pas oublier Messi, bien sûr, mais il n’est pas un buteur."



"Le meilleur de l’histoire ? C’est une question difficile à répondre. On ne peut pas oublier Zico, Ronaldinho, Ronaldo. En Europe, des joueurs comme Beckenbauer, Cruyff. Maintenant, ce n’est pas de ma faute mais je pense que Pelé était meilleur qu’eux. Pourquoi ? Parce que tout le monde les compare en fonction de moi", assure-t-il. Toujours aussi confiant.