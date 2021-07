Pérou: Pedro Castillo a prêté serment comme nouveau président et promet un pays «sans corruption»

L'ancien instituteur Pedro Castillo a prêté serment ce mercredi 28 juillet comme nouveau président du Pérou, disant souhaiter mettre fin à la corruption dans le pays et lancer un processus pour une nouvelle Constitution. «Je jure devant Dieu, devant ma famille, les paysans, les peuples indigènes [...], les pêcheurs, les médecins, les enfants, les adolescents que j'exercerai ma charge de président de la République», a déclaré le nouveau président de gauche devant le Parlement. «Je jure devant les peuples du Pérou, pour un pays sans corruption et pour une nouvelle Constitution», a-t-il ajouté, vêtu d'un costume andin noir et arborant son désormais célèbre chapeau blanc.