Plage de Gadaye : deux camarades de classe meurent noyés

Deux camarades de classe, F. S. Sy et son compagnon Ch. Samb, se sont noyés mercredi à la plage de la commune de Yeumbeul nord. Les corps sont toujours introuvables. Parents et proches ont entrepris des recherches pour retrouver leurs corps.



B. Sy est un père désemparé. Trouvé sur la plage de Gadaye où sa fille aînée et son camarade de classe se sont noyés, il raconte.



« Ma fille m’a demandé la permission d’aller à l’école. Elle étudie dans une école privée à Gadaye. Hier (mercredi 17 avril) vers 14 heures, un homme m’a appelé pour me dire que mon enfant est en difficulté à la plage de Gadaye, c’est par la suite que j’ai quitté Dakar pour venir ici », a-t-il confié aux confrères de la RFM.



Selon lui, les recherches des sapeurs-pompiers pour retrouver les corps restent vaines.



Les deux jeunes disparus demeurent introuvables, plongeant leurs proches dans le désarroi. La famille Sy demande de l’aide pour appuyer les recherches afin de retrouver les corps.