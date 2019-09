Plage de Malika: le corps sans vie d'un homme refoulé par la mer

Une partie de baignade a viré à la mort d'un homme par noyade à la mer de Malika, en banlieue dakaroise. Des gens ont découvert le corps sur la berge et se sont aussitôt précipités pour y voir de plus près. Ils croyaient avoir affaire à un individu en mode bronzage, mais ils constatent l'inertie du corps du quidam et sonnent l'alerte.



Alertés, les limiers de Malika débarquent sur les lieux du drame et effectuent les contestations d'usage, qui révèlent que la victime se serait noyée au cours dune partie de baignade dans la mer, renseigne "Les Echos".



Âgé d'une trentaine, le corps du défunt non encore identifié a finalement été acheminé à l'hôpital Aristide le Dantec pour les besoins d'une autopsie.