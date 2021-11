Plus de 261.000 enfants détenus dans le monde, selon un rapport de l’Unicef

Plus de 45 000 enfants ont été libérés de détention et rendus en toute sécurité à leur famille ou à une alternative appropriée depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon de nouvelles données publiées ce jour par l’Unicef.



Ainsi, le rapport intitulé «la détention d'enfants en temps de Covid » révèle que les gouvernements et les autorités de détention d'au moins 84 pays ont libéré des milliers d'enfants depuis avril 2020, date à laquelle l'Unicef a attiré l'attention sur leur risque accru de contracter la Covid-19 dans des espaces confinés et surpeuplés, et a appelé à leur libération immédiate.



« Nous savons depuis longtemps que les systèmes judiciaires sont mal équipés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants - une situation encore exacerbée par la pandémie de la Covid-19 », a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l'Unicef.



Le rapport indique aussi que les enfants en détention - y compris en détention pré et post-procès, en détention pour l'immigration, détenus en relation avec un conflit armé ou la sécurité nationale, ou vivant avec des parents en détention - sont souvent détenus dans des espaces confinés et surpeuplés. Ils ne bénéficient pas d'un accès adéquat aux services de nutrition, de soins de santé et d'hygiène, et sont exposés à la négligence, aux abus physiques et psychologiques et à la violence sexiste. Nombre d'entre elles se voient refuser l'accès à un avocat et à des soins familiaux, et sont incapables de contester la légalité de leur détention.



De plus, la Covid-19 a profondément affecté la justice pour les enfants, en fermant les tribunaux et en restreignant l'accès aux services sociaux et judiciaires essentiels. Ainsi de nombreux enfants, y compris des enfants des rues, ont été détenus pour avoir enfreint les ordres de couvre-feu et les restrictions de mouvement liés à la pandémie.



Une autre analyse de l’Unicef montre que dans le monde entier, 261 000 enfants en conflit avec la loi - ceux qui ont été présumés, accusés ou reconnus comme ayant commis une infraction - sont détenus. Le document intitulé «estimation du nombre d'enfants privés de liberté dans le cadre de l'administration de la justice » - la première analyse de ce type depuis 2007 - prévient que la tenue incomplète des dossiers et le manque de systèmes de données administratives dans de nombreux pays signifient que le nombre est probablement beaucoup plus élevé.