Kolda : 100 jeunes en formation pour devenir professionnels des médias

Cent jeunes de la région de Kolda ont entamé ce une session de formation de 10 jours axée sur les techniques de communication de base ainsi que les métiers de l’animation et de la présentation radio et télé. Cette initiative résulte d’un partenariat entre le Centre Départemental d'Éducation Populaire et du Sport (CDEPS) de Kolda et la structure de formation et de production dénommée SKY AUDIOVIZ 2000.



Selon le Directeur du CDEPS, Wally Diatta, cette session s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’employabilité des jeunes de la région. « Nous avons constaté qu’à Kolda, il existe de nombreuses radios communautaires où des jeunes interviennent sans avoir bénéficié d’aucune formation préalable. C’est pourquoi nous avons initié cette formation afin de les accompagner dans la professionnalisation de leur passion », a-t-il déclaré.



Le formateur principal, Omar Ngary Faye, a précisé que des lettres de recommandation seront délivrées aux participants à l’issue de la formation. L’objectif est de leur permettre d’accéder à des stages professionnels dans les médias et ainsi augmenter leurs chances d’insertion dans le monde du travail.



Cette formation représente une véritable opportunité pour les jeunes de la région de Kolda, souvent confrontés à un manque de perspectives professionnelles dans le secteur de la communication et de l'audiovisuel.