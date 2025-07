Tchad: une épidémie de choléra sévit dans le camp de Dougui, à l'est du pays

Dès le premier cas enregistré le 13 juillet dans le camp de Dougui, autorités et organismes internationaux se sont mobilisés. En quelques jours, des kits choléra permettant de traiter 3 000 personnes ont été distribués par l’Unicef. Une unité d’isolation, constituée de trois tentes et de 30 lits dédiés à l’accueil des malades, a été mise en place à côté du centre de santé et des habitations, afin d’éviter la propagation.



Mais selon l’International Medical Corps (IMC), les lits sont désormais tous occupés, et la construction d’une plus grande unité, capable d’abriter 60 à 80 lits, a d’ores et déjà débuté.