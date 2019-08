Plus de 6000 cas de fraudes au baccalauréat en Côte d’Ivoire

L’examen du baccalauréat 2019 a été entaché de fraude, dans un climat parfois violent pour les surveillants et encadrants.



Plus de 6000 cas de fraudes ont été constatés pour 270 000 candidats.



Un chiffre quatre fois plus que l’an dernier. Cette situation créée la polémique entre certains parents d’élèves et le ministère en charge de l’enseignement.