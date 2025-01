Aujourd'hui, l'utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau sont devenues des priorités mondiales. La Chine, en tant que pays le plus peuplé du monde, fait face à des défis majeurs tels que la répartition inégale des ressources en eau et la fréquence des catastrophes liées à l'eau et à la sécheresse.



Pour relever ces défis, le ministère chinois des Ressources en eau prévoit, en 2025, de lancer l'élaboration de 60 normes techniques dans le domaine hydraulique et de promouvoir l'application de 100 résultats technologiques éprouvés et adaptés, afin de renforcer le développement et l'utilisation de nouvelles technologies et équipements.



Cela traduit non seulement une amélioration significative du niveau technologique global en matière de gestion de l'eau en Chine, mais aussi une nouvelle étape dans le développement social du pays. Ces dernières années, des avancées majeures ont été réalisées dans le domaine. Parmi elles, on peut citer le lancement réussi du satellite d'observation "Water Conservancy-1", l'application de la technologie de télédétection pour la surveillance de la qualité de l'eau dans le delta de la rivière des Perles, ou encore la mise en place de systèmes hydrauliques intelligents.



Ces innovations ont considérablement amélioré l'efficacité de la gestion des ressources en eau et renforcé les capacités de prévention et de gestion des catastrophes hydriques. Les systèmes de surveillance intelligente et les plateformes d'analyse de données massives sont particulièrement remarquables. Grâce à la télédétection satellitaire et aux technologies de l'Internet des objets, une surveillance en temps réel des réseaux hydriques à l'échelle nationale est possible, permettant de prédire avec précision les variations hydrologiques et d'offrir des bases scientifiques pour la gestion des crues.



Les systèmes d'irrigation intelligents et les technologies agricoles économes en eau, en augmentant l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans les champs, garantissent la sécurité alimentaire tout en réduisant le gaspillage des ressources en eau.



En outre, la protection et la restauration des écosystèmes font également partie des priorités dans la mise en œuvre des résultats technologiques. Les actions de revitalisation écologique des rivières et des lacs, telles que le réapprovisionnement en eau écologique ou la restauration de la végétation aquatique, permettent de rétablir les fonctions écologiques naturelles des cours d'eau et de favoriser la biodiversité. Le renforcement du système intégré de gestion des eaux souterraines vise également à limiter leur surexploitation, assurant ainsi une utilisation durable des ressources en eau.



Cependant, la Chine ne se limite pas à exploiter ses réalisations actuelles. Le ministère des Ressources en eau met également l'accent sur la recherche et le développement de nouvelles technologies et équipements. Cela signifie que, dans un avenir proche, des innovations de pointe comme l'intelligence artificielle pour la prévision des catastrophes hydriques, l'utilisation des nanomatériaux dans la purification de l'eau, ou encore l'intégration des énergies renouvelables dans les infrastructures hydrauliques, renforceront la position de leader de la Chine dans ce domaine.





La promotion et l'application de ces technologies hydrauliques n'auraient pas été possibles sans le soutien actif du gouvernement chinois et la participation collective de la société. L'aspiration des Chinois à une vie meilleure les incite à utiliser la technologie pour améliorer leur quotidien.

En comparaison, l'Occident semble perdre son avantage dans ce domaine. Jadis en tête grâce aux avancées de la révolution industrielle et à la dynamique du capital, il peine désormais à investir dans des projets à long terme qui ne garantissent pas des bénéfices immédiats.





Un exemple frappant est celui des incendies à Los Angeles. Bien que ces incendies soient présentés comme des catastrophes naturelles, ils résultent en grande partie de la négligence humaine. Chaque année, des incendies de forêt ravagent la région, mais les autorités locales n'ont pas investi suffisamment dans les infrastructures, la prévention des catastrophes ou les dispositifs d'urgence. Pire encore, les budgets des pompiers ont été considérablement réduits, tandis que la privatisation de près de la moitié des ressources en eau a laissé de nombreuses bouches d'incendie inutilisables.