Poignées de main et cris de joie : la caravane Diomaye Président et ses vagues d'émotion dans les plaines du sud

Des arbres à perte de vue se mélangeant à des cases en pailles et des barrières en bois s’étendent le long de la route. Goudomp, Sinthiou Maleme, Diatacounda, Samine, Tanaff, Sare Yoba, et bien d'autres villages ont ouvert leurs portes au convoi de la caravane Diomaye Président. En ce neuvième jour de campagne électorale, les populations des villages reculés du Sud du Sénégal, dans les profondeurs de la Casamance, ont accueilli la caravane avec enthousiasme, agitant des branches d'arbres sur le bord de la route. Dans la foule se distinguent des personnes âgées. À Tanaff, le climat est chaud et sec.





Il est 14 heures, sous un soleil de plomb qui crée des mirages sur l'asphalte, une peuplade d'enfants, les pieds poussiéreux, se ruent pour approcher la voiture transportant Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Des cris de joie retentissent dans la foule, exprimant la joie de retrouver leurs dirigeants. « Sonko, tu nous as manqué ! », « Diomaye, c'est Sonko ! », lancent les militants.





Un petit garçon de 10 ans, brandissant une photo de Sonko, s’époumone au bord de la route avec ses camarades. Sortant de la voiture, Ousmane Sonko, coiffé d'une casquette pour se protéger du soleil, lève la main vers les militants, déclenchant une vague d'euphorie encore plus grande.





Les jeunes, qui se sont faufilés près du véhicule des leaders, tendent la main vers eux. Sonko et Bassirou Diomaye Faye répondent à leur invitation, échangeant des poignées de main avec enthousiasme.





Toujours souriant, Bassirou Diomaye Faye est également acclamé par la foule. Face à cette mobilisation impressionnante, ils ont exprimé leur gratitude envers les populations.



Le convoi, faisant des haltes de 5 minutes pour saluer la foule, se dirige ensuite vers Kolda.





Après cette étape, la caravane se divisera en deux parties : Bassirou Diomaye Faye partira avec la presse pour une tournée vers Kaolack, tandis que Sonko se dirigera vers le Sud-Est avec une équipe réduite. La caravane se retrouvera dans 48 heures. Pour un rendez-vous pas comme les autres!