Point #Covid_19 de ce 19 janvier: 10 décès, 168 nouveaux cas, 3. 324 malades sous traitement

Ce mardi 19 janvier 2021, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1143tests réalisés, 168 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,64 %.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 54 cas contacts suivis par les services sanitaires, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays et 114 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Kaolack (11), Louga (9), Touba (8), Richard Toll (5), Thiès (5), Dakar Plateau (4), Matam (4), Dieupeul (3), Mbour (3), Mermoz (3), Ouakam (3), Nioro (3), Rufisque (3), Yoff (3), Diourbel (2), Fatick (2), Kanél (2), Liberté 5 (2), Mbao (2), Ndoffane (2), Nord Foire (2), Ouest Foire (2), Point E (2), Tivaouane (2), Tivaouane Peulh (2) Amitié-1 (1), Castors (1), Cité Batrain (1), Dagana (1), Derkelé (1), Diofiore (1), Gueule Tapée (1), Hlm (1), Hlm 5 (1), Grand Yoff (1), Keur Massar (1), Kolda (1),Parcelles Assainies (1), Linguére (1), Mamelles (1), Maristes (1), Médina (1), Ngor (1), Ouagou Ndiaye (1), Oussouye (1), Parcelles Assainies (1), Podor (1), Saint-Louis (1), Sangalkam (1), Sokone (1), Thilogne (1) et Yeumbeul (1).



117 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Le ministère de la Santé a fait part de 10 décès ce lundi 18 janvier 2021.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 23. 392 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 19. 531 guéris, 536 décédés et donc 3.324 sous traitement.