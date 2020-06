Point #Covid_19 de ce lundi 1 juin 2020... 94 nouveaux cas et 57 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal de ce lundi 1 juin 2020... Sur 1820 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,15 %. Il s'agit de 84 cas contacts qui étaient déjà suivis et 10 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit: Pikine (2), Rufisque (1), Yoff (1), Mermoz (1), Mbao (1) , Parcelles Assainies (1) , Touba (1), Medina (1), et Diakhaye (1).



La Directrice de la Santé publique a également annoncé la guérison de 57 malades qui étaient sous traitement. Il y a également 14 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 1.838 malades sous traitement et 42 décès.