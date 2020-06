Point #Covid_19 de ce mardi 02 juin 2020...97 nouveaux cas, 14 graves et 96 patients guéris

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal à ce mardi 02 juin 2020... Sur 1339 tests effectués, 97 sont revenus positifs. Il s'agit de 77 cas contacts et de 20 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 01 à Sacré coeur, 01 à Poponguine, 01 à Grand-Yoff, 01 à Rufisque, 01 à Rebeuss, 02 aux Parcelles Assainies, 01 à Touba, 01 aux HLM, 03 à Ziguinchor et 07 à Bignona...



La Directrice de la Santé publique a également annoncé la guérison de 96 patients qui étaient sous traitement et de 14 autres qui sont en réanimation.



A ce jour le Sénégal compte 1838 malades sous traitement...