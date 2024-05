Tribunal de Dakar : le domicile du Commissaire Keita cambriolé par "ses enfants"

Le Tribunal des Flagrants délits de Dakar s’est penché hier jeudi, sur une affaire de vol impliquant les « fils » de Commissaire Cheikhouna Sadbou Keita connu sous l’appellation de Commissaire Keita. Les mis en cause, Amadou Charles Gueye, Mame Abdou Seck, Pape Ousmane Ndiaye, ont été condamnés à une peine de deux ans de prison avec sursis pour vol en réunion.



Ce trio, logés, nourris et blanchis par Commissaire Keita, ont volé à celui qui les considère comme ses propres enfants, des objets de valeurs dont des ordinateurs portables. Selon L’Observateur, le vol a été commis dans leur demeure.



Le journal révèle que c’est le Commissaire Keita qui leur a même trouvé un travail. Mieux, l’un d’eux tient un atelier au sein de la maison du Commissaire.



« Je ne sais pas ce qui les a pris. Et pourtant, ils sont bien traités à la maison. Ils ne manquent de rien… », a déclaré le Commissaire qui dit être incapable d’estimer le préjudice.



Pour leur défense, les prévenus parlent de mauvaise fréquentation. Dans la foulée, Commissaire Keita demande la clémence du Tribunal pour « ses enfants ».



« Ce sont mes enfants. Je ne peux pas leur en vouloir, malgré ce qu’ils m’ont fait. La preuve quand ils seront libérés, je les ramène à la maison », a-t-il plaidé.



Après le réquisitoire du procureur de la République demandant l’application de la loi, le Tribunal déclare les prévenus coupables et les condamne à 2 ans de prison assortis de sursis.