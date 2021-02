Point #Covid_19 de ce mercredi 17 février: 295 cas positifs, 9 décès, 61 en réanimation et 4.906 malades sous traitement

Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a rapporté ce mercredi 17 février 2021, 295 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,46 % sur 2192 tests réalisés.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 95 cas contacts suivis par les services sanitaires, aucun cas importé enregistre dans les différentes portes d'entrée du pays et 200 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Thiês (16), Dakar-Plateau (12), Kédougou (9), Kaolack (7), Tivaouane (7), Diamniadio (6), Richard Toll (6), Ouakam (6), Parcelles-Assainies (6). Keur Massar (5), Yeumbeul (5), Guédiawaye (4), Mbour (4)., Médina (4), Pikine (4), Amitie-2 (3), HLM-Grand-Yoff (3), Kebémer (3), Liberté-6 (3). Linguère (3), Maristes (3), Mbacké (3). Ouest-Foire (3), Petit-Mbao (3), Point-E (3), Sacre-Coeur (3), Touba (3), Vélingara (3), Almadies (2), Amitié-3 (2), Birkelane (2), Cité-Keur-Gorgui (2), Derklé (2), Dieuppeul (2). Diollior (2), Foundiougne (2), Grand-Mbao (2), Liberte-5 (2), Mermos (2), Passy (2), Pout (2), Rufisque (2), Sebikotane (2), Wakhinane (2), Ziguinchor (2), Bene-Barack (1), Citē-Soprim (1), Fann-Résidence (1), Fass (1), Fass-Mbao (1), Gibraltar (1). Gueule-Tapée (1), HLM-Grand-Médine (1). Kolda (1), Kounoune (1), Liberté-3 (1),. Louga (1), Mamelles (1), Matam (1), Mboro (1). Ngor (1), Niakhar (1), Niaro (1), Patte d'oie (1), Saint-Louis (1), Salemata (1). Sicap-Baobab (1). Sokone (1), Thiadiaye (1), Thiaroye (1) et Yoff (1).



230 patients suivis ont été contrôles négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 16 février 2021.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 31. 771 cas ont été déclarés positifs dont 26. 095 guéris, 769 décédés, et donc 4.906 malades sous traitement.



Le Ministère de la Sante et de l'Action sociale exhorte les populations mesures de prévention individuelle et collective.