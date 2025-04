Policiers Adjoints Volontaires (PAV) : un agent libéré dénonce et réclame la réintégration de la première cohorte

Après la première cohorte de Policiers Adjoints Volontaires (PAV) de la septième génération, composée de 312 agents libérés, un agent s’est confié sur les ondes de la Sud FM. Selon lui, les PAV ne sont pas des nervis encore moins des illettrés. Il indique qu’ils ont été recrutés sur une base légale pour défendre le drapeau et servir le pays. L’agent demande la réintégration de la première cohorte et alerte sur la gravité de cette libération.



« Nous ne sommes ni des nervis ni des illettrés. Nous avons été recrutés légalement pour défendre le drapeau national et servir notre pays », a-t-il affirmé.



Il a souligné que les PAV ne sont pas des protégés d’anciens dirigeants. « Le PAV n’est ni le fils de Macky Sall (ancien président de la République), ni celui d’Amadou Ba (ancien Premier ministre), mais un citoyen sénégalais qui a intégré la police nationale dans les règles, avec un âge conforme aux exigences et un bon niveau d’études », a-t-il précisé.



L’agent a également rappelé la rigueur de leur formation : « Nous avons suivi 45 jours de formation initiale à la police, un stage pratique de 45 jours encadré par des missionnaires israéliens, une formation aux armes, ainsi qu’un entraînement avec les commandos de la base militaire. Certains ont même été formés à l’école des sous-officiers de la Gendarmerie nationale ».



D’ailleurs, il plaide pour la réintégration des membres de la première cohorte et appelle à l’ouverture de la 5e promotion de la police nationale. « Nous sommes fiers d’être des PAV. Nous ne sommes pas des nervis. Nous sommes des citoyens, des soutiens de famille, de vrais patriotes qui ont servi la nation avec dignité », a-t-il insisté.



Enfin, il alerte sur la gravité de cette vague de libérations, soulignant que certains agents sont tombés malades dans l’exercice de leurs fonctions et souhaitent toujours continuer à servir au sein de la police nationale.



Pour rappel, la Direction générale de la Police nationale (DGPN) avait annoncé le mardi 8 avril de la libération de la première cohorte des policiers adjoints volontaires de la 7ème génération pour fin de contrat. Ces jeunes avaient été recrutés comme personnel de soutien à la Police nationale par décret 2021-1197 du 20 septembre 2021 portant création et conditions générales de sélection et d’emploi des Policiers Adjoints Volontaires (PAV).