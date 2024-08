Port Autonome de Dakar : le torchon brûle entre Wally Diouf Bodian et les syndicalistes

Différents syndicats regroupant des travailleurs du ports autonome de Dakar sont montés au créneau pour dénoncer la gestion de Wally Diouf Bodian Directeur du Port Autonome de Dakar. En effet par note d'information N° 1042 PAD/DG/DCH du 25 juin 2024, avec comme objet "Mission d'audit des Ressources Humaines du Port Autonome de Dakar et des Services Rattachés", Waly Diouf Bodian a annoncé la suspension du renouvellement des contrats à durée déterminée. Le cadre unitaire des Syndicats du Port Autonome de Dakar a encore fustigé le non-respect du délai de procédure d'appel concernant l'audit de la ressource humaine du Port Autonome.



Selon les syndicalistes, cette décision a mis au chômage plus de 700 travailleurs. Plus grave, selon eux, l'audit n'est pas impartial et il prête à un conflit d'intérêt.



« Il ressort de toutes ces observations, que soit le DG n'a pas dit la vérité aux travailleurs et à l'administration du port, soit il a fait une fausse déclaration sur le portail. De surcroît, le marché de l'audit du fichier du personnel a été attribué au Cabinet "Managers et Consultants Associés (MCA)", dont le Directeur est un employé du Port Autonome de Dakar, un des conseillers techniques du Directeur Général et ancien Directeur des Ressources Humaines du Port Autonome de Dakar. Cela constitue une violation flagrante du code des marchés publics du Sénégal et des dispositions de la Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics ; parce que le conflit d'intérêt est manifeste », dénoncent-ils dans un communiqué.



Les syndicalistes révèlent également des « fausses informations données par le directeur du port. Ils informent également après plusieurs relances faites au directeur pour vérifier les TDR de l’audit, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait plutôt d'un audit du fichier et non pas d'un audit sur la gestion de la ressource humaine ».

Pire encore, ils notent que ce même conseiller a été désigné comme point focal.



« Plus grave encore, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, par note d'information, en date du 06 aout 2024, a désigné ce même conseiller technique comme point focal de cette mission d'audit, alors que le marché est attribué à son cabinet dénommé MCA. En somme, ce conseiller technique est à la fois un employé du Port Autonome de Dakar, le titulaire du marché et le point focal pour le compte du Directeur », souligne ledit communiqué.



« Gestion sombre avec le « DEUNG- DEUNGAL-WENG-WENGAL »



Les syndicalistes dénoncent ainsi la « violation des dispositions du code des marchés publics ». Ils précisent dans la même lancée que le « marché a été attribué sans l'approbation du président de la commission de passation des marchés et de son adjoint ».



D’ailleurs, les syndicalistes « rejettent en bloc les « arguments de rationalisation évoqués par le directeur du port et soutiennent qu'au même moment, le directeur du Port effectué des dépenses exorbitantes ».



Le cadre unitaire des syndicats du Port Autonome de Dakar appelle le Premier ministre et le président de la République à s'impliquer afin de régler le problème. « Monsieur le Président, nous sollicitons votre intervention directe pour garantir le respect des procédures et à la protection des droits des travailleurs. Le peuple sénégalais a placé en vous une grande confiance et a beaucoup d'espoirs en votre engagement pour le Jub-Jubal-Jubanti ».



Selon eux, au lieu que le directeur du Port s'inscrit dans la transparence avec le fameux Slogan « Jub- Jubaal- Jubanti », il verse dans une « gestion sombre avec le quadrityque « DEUNG- DEUNGAL-WENG-WENGAL ».



Les syndicalistes annoncent aussi la mise en place d'un « plan d'action dans les prochains jours comme des sit-in, ports de brassards rouge, marché de protestation et séance de sensibilisation et de communication. Ils n'excluent pas le dépôt d'un préavis de grève dans les prochains jours.