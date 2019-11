Pour obtenir un milliard FCFA, un ancien membre de la garde rapprochée de Macky Sall, se fait arnaquer

Il voulait la multiplication des billets de banque d’une valeur d’un milliard FCFA mais, l’affaire a tourné mal et atterri à la barre du tribunal de Dakar. Ibrahima Seck, puis que c'est de lui qu'il s'agit s'est fait délester de 120 millions de Fcfa dans affaire d'escroquerie foncière. Son ami gendarme Aliou Bâ a aussi été grugé de plus de 38 millions Fcfa.



Les Échos qui ébruite l'affaire dans sa parution de ce mercredi, informent que le plaignant est un élément de la Bip (Brigade d'intervention polyvalente) naguère affecté à la garde rapprochée du Président Macky Sall et "ami" du chanteur Akon aurait été roulé dans la farine par un charlatan du nom de Aliou Baldé.



L'affaire a été appelée, mardi 12 novembre 2019, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Le charlatan risque 4 ans de prison et à ses complices des peines allant de 2 à 4 ans de prison ferme. Le délibéré est attendu le 26 novembre prochain.