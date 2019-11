Pourquoi la France lutte contre les djihadistes au Mali

Alors que la violence djihadiste s'intensifie au Mali, l'analyste Paul Melly se demande si la France peut persuader le reste de l'Europe de se joindre à cette lutte.



La ministre des Forces armées, Florence Parly, a appelé les autres gouvernements de l'UE à dépêcher des forces spéciales dans le Sahel, pour aider à freiner les attaques des militants islamistes qui ont tué plus de 100 soldats maliens ces dernières semaines.



Mais la France, elle aussi, paie un lourd tribut pour son rôle dans la lutte contre le djihadisme au Sahel avec la mort de 13 soldats lors d'un crash.



Deux hélicoptères, un de combat et l'autre de transport se sont percutés lundi. Au total, la France a perdu 38 soldats au cours de cette campagne de près de sept ans.



Embuscades meurtrières

La violence extrémiste, parfois mêlée à des trafics (drogue, armes, êtres humains) ou à des tensions communautaires locales, perturbe la vie quotidienne et tout espoir de développement dans cette région désespérément pauvre, en bordure du Sahara.



Mais les causes sont complexes et ni les négociations ni les opérations militaires n'ont encore réussi à rétablir la sécurité.



En effet, la crise semble s'aggraver.



Malgré la création par les pays sahéliens d'une force commune de lutte contre le terrorisme et la présence de 4.500 soldats français et de plus de 14.000 Casques bleus de l'ONU, les groupes djihadistes ont cette année intensifié leur guerre contre le Mali et ses alliés internationaux.