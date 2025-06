Préavis de grève dans la santé : l’ASAS convoquée au ministère pour une réunion de concertation

Dans le cadre de la gestion des tensions sociales, le ministère de la Fonction publique et de la réforme du service public a adressé une convocation officielle au Secrétaire général de l’Alliance des Syndicats autonomes de la Santé (ASAS), M. Mballo Dia Thiam.



Cette invitation fait suite au dépôt, en date du 6 mai 2025, d’un préavis de grève articulé autour de sept points revendicatifs par l’ASAS. En réponse à cette démarche syndicale, une réunion de concertation est programmée pour le jeudi 19 juin 2025 à 15h00, au 3ème étage du Ministère de la Fonction publique, dans la salle de conférence dédiée.



Le ministère, à travers son directeur de cabinet M. Mahmoudou Bamba Tine, signataire de la correspondance souligne l’importance de cette rencontre pour l’examen approfondi des doléances soulevées. Il en appelle ainsi à la disponibilité du Secrétaire général de l’ASAS pour y prendre part.



Les amplifications de cette note ont également été transmises au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée nationale, soulignant la portée politique et institutionnelle des échanges à venir.



L’objectif affiché est clair : renouer le dialogue, prévenir une éventuelle paralysie du système de santé, et explorer les voies d’une sortie de crise consensuelle