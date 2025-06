RDC: entre janvier et mai 2025, près de 300 incidents touchant des humanitaires ont été recensés

C’est dans la province du Nord-Kivu que les incidents touchant les humanitaires ont été les plus nombreux. Près de 140 depuis le début de cette année 2025. Viennent ensuite le Sud-Kivu, l’Ituri, le Tanganyika et le Maniema avec respectivement 73, 27,22 et 5 incidents.



Ocha a détaillé le type d’incidents. Près de la moitié sont des cambriolages, des braquages ou des intrusions, 30% concerne des tensions avec des hommes armés et pour 23%, ce sont des intimidations, des menaces ou encore des agressions. Conséquences : le bilan humain de ces incidents est très lourd : 12 travailleurs humanitaires ont été tués en cinq mois, 18 blessés et 12 personnes ont été kidnappés.



Même si la situation semble s’être améliorée au mois de mai, Ocha prévient qu’elle reste particulièrement tendue. L’ONU évoque une réduction des accès humanitaires dans la zone. En cause : les fermetures des aéroports de Goma et de Bukavu ainsi qu’une restriction de la circulation sur les principaux axes depuis près de cinq mois.