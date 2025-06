Maroc : le corps de Makaty Camara retrouvé sur une plage, sa famille réclame justice

L’espoir s’est brutalement éteint pour la famille de Makaty Camara, ce jeune Sénégalais de 32 ans porté disparu depuis dimanche sur une plage du Maroc. Selon des informations rapportées par Emedia, son corps sans vie a été retrouvé dans des circonstances jugées troublantes par ses proches, qui interpellent les autorités sénégalaises et marocaines pour que toute la lumière soit faite.



Installé à Rufisque, le père du défunt, Omar Gueye Camara, s’est confié à Emedia après l’annonce du drame.



« Ce matin, j’étais au ministère des Affaires étrangères pour déposer une lettre à l’attention du ministre. En rentrant, son oncle m’a appelé pour m’annoncer que Makaty avait été retrouvé mort. Il m’a aussi dit que son corps portait des blessures, notamment au front et aux lèvres », a-t-il déclaré.



Un récit flou et des versions contradictoires



Ce qui intrigue la famille, c’est que la plage sur laquelle le corps a été découvert avait déjà été minutieusement fouillée depuis dimanche, sans résultat. « Comment peut-on retrouver son corps ce matin, sur une plage déjà fouillée ? C’est très louche », s’interroge le père, déterminé à « aller jusqu’au bout » pour obtenir des réponses.



Makaty Camara vivait au Maroc depuis près de sept ans. Marié récemment à une citoyenne marocaine, il était considéré comme le principal soutien de sa famille. Dimanche dernier, il s’était rendu avec son épouse sur une plage privée dotée d’une piscine et d’un accès à la mer.



Selon les témoignages recueillis par Emedia, Makaty s’était rendu dimanche sur une plage privée équipée d’une piscine et d’un accès à la mer, en compagnie de son épouse. Après s’être baigné, il lui aurait brièvement lancé : « Attends-moi, je reviens tout de suite », avant de disparaître, laissant son téléphone et sa moto derrière lui. Malgré les recherches immédiates, aucune trace de lui n’a été retrouvée ce jour-là.



La famille réclame une enquête claire et approfondie



Autre point troublant, rapporté également par Emedia : les responsables de la plage ont tenu des propos contradictoires. Dans un premier temps, ils affirmaient que les caméras de surveillance étaient en panne et qu’aucun maître-nageur n’était présent. Le lendemain, en présence du consul du Sénégal, ils soutiennent l’inverse : les caméras fonctionnaient, et des maîtres-nageurs étaient bel et bien sur place au moment des faits.



Toujours selon Emedia, l’enquête suit son cours, mais la famille de Makaty Camara, soutenue par ses cousins installés au Maroc, exprime son inquiétude face au manque de clarté.



Le consulat du Sénégal s’est saisi du dossier, et les autorités sénégalaises sont appelées à s’impliquer davantage pour élucider les circonstances de cette disparition tragique.