Premier League : Liverpool tombe à Everton et voit ses chances de titre s’amenuir

Liverpool a perdu pour la première fois depuis 2010 chez son voisin rival Everton (2-0), ce mercredi 24 avril, une défaite qui relègue l’équipe de Jürgen Klopp à trois points du leader Arsenal à quatre journées de la fin du championnat d’Angleterre.



Les « Reds » ont sombré dans le derby de la Mersey, à Goodison Park, sur des buts de Jarrad Branthwaite (27e) et Dominic Calvert-Lewin (58e), un revers qui amoindrit un peu plus leurs chances de titre en Premier League.



Après 34 matches disputés, Liverpool est deuxième avec 74 points, à trois longueurs d’Arsenal (1er, 77 pts), et avec un seul point d’avance sur Manchester City (3e, 73 pts), le triple tenant du titre, qui a disputé deux rencontres en moins que ses concurrents.



Liverpool n’avait plus perdu depuis 2010 à Everton



Liverpool n’a remporté que quatre points sur les quatre derniers matches, en comptant la victoire contre Fulham qui a précédé le déplacement à Goodison Park. Dans le stade ennemi des « Toffees », à un jet de pierre d’Anfield, le club au maillot rouge n’avait plus perdu depuis le 17 octobre 2010 (2-0) en championnat.



La deuxième victoire d’affilée en Premier League pour Everton (16e, 33 pts), trois jours après un succès contre Nottingham Forest, permet aux hommes de Sean Dyche de compter 33 points, soit huit de plus que l’actuel premier relégable Luton (18e, 25 pts).



Ce matelas devrait pouvoir permettre à Everton, présent en première division depuis 1954 sans interruption, de rester dans l’élite du football anglais en fin de saison, malgré les huit points de retrait subis pour des infractions aux règles financières du championnat d’Angleterre.





