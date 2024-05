OM – Atalanta : Imitations de singe et salut nazi dans le parcage italien, un homme en garde à vue

Un salut nazi et des imitations de gestes de singe filmées dans le parcage de l’Atalanta Bergame, jeudi soir, lors de la demi-finale aller de Ligue Europa entre l’OM et l’Atalanta. Le procureur de la République a été saisi par la préfecture des Bouches-du-Rhône et un homme a été placé en garde à vue.



Sur une première vidéo, on aperçoit un supporteur présent dans la tribune réservée aux soutiens de l’Atalanta en train d’imiter un singe à plusieurs reprises avec ses bras. Dans une autre vidéo, on distingue clairement un salut nazi. Alertée sur les faits, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône précise avoir saisi le procureur de la République, selon France Bleu Provence.



Je condamne fermement les comportements de quelques supporteurs italiens pendant OM-Atalanta. C’est intolérable et indigne. Le racisme n’a pas sa place dans un stade ni à l’extérieur, écrit le maire de Marseille sur X.



1000 policiers déployés pour la rencontre



Dans un contexte de plan Vigipirate niveau urgence attentat, la vigilance était extrême de la part des autorités. La préfecture de police avait prévu une dizaine d’unités de forces mobiles : près de 1 000 policiers et gendarmes ont été déployés aux abords du stade, dans les transports en commun et dans le centre-ville de Marseille, afin de prévenir d’éventuels débordements.



Ce vendredi, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a annoncé qu’un homme avait été interpellé et placé en garde à vue. Il sera présenté à la justice.



Les 2 500 supporters de l’Atalanta ont d’abord été réunis dans un point de rassemblement pour récupérer leurs tickets pour le stade, avant d’être escortés vers le Vélodrome par des bus spéciaux.





Avec Ouest-France