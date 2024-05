Championnats d’Afrique : les nageurs sénégalais remportent trois médailles dont une en or

Les nageurs sénégalais ont décroché trois médailles dont une en or, jeudi dernier, lors de la troisième journée des Championnats d’Afrique des Nations de la discipline à Luanda (Angola). La nageuse Oumy Diop a remporté une médaille d’or au 100 m papillon et une médaille de bronze au 50m dos. Elle avait obtenu une médaille d’argent à l’épreuve de 100 m nage libre et une de bronze au 50 m papillon.



Chez les hommes, le nageur Steven Kilian Aimable a décroché le bronze au 50 m dos.



L’équipe du Sénégal est représentée aux 16èmes Championnats d’Afrique seniors de natation en Angola par 8 membres, dont 6 nageurs et 2 encadreurs.