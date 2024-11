Premier League : Manchester City chute à Bournemouth, Liverpool renverse Brighton et s’offre la tête du classement

Après-midi agité en Angleterre. Sur la pelouse de Bournemouth, Manchester City a perdu de précieux points et n’a pas su profiter de la nouvelle défaite des Gunners contre Newcastle. Les hommes de Pep Guardiola ont ainsi encaissé un but dès la 9e minute de jeu. Antoine Semenyo, après une belle action collective, clouait les Citizens d’entrée (9e, 1-0).



A l’heure de jeu, les Cherries ont même doublé la mise grâce à un but d’Evanilson (64e, 2-0). Malgré la réduction du score de Gvardiol en fin de match (2-1, 82e), Manchester City s’incline donc pour la deuxième fois d’affilée, après sa défaite contre Tottenham (2-1) en League Cup, mercredi dernier. Le club chute ainsi brutalement de son piédestal, et pointe dorénavant à la 2e place avec 23 points.



Du côté d’Anfield, Liverpool a également été surpris dès l’entame de son match. Opposés à Brighton, les Reds ont été étouffés pendant toute la première période. Ferdi Kadioglu, grâce à une passe dans la surface de son coéquipier Danny Welbeck, a ouvert le score d’une superbe frappe croisée (14e, 0-1).



Une entame de match mitigée pour Liverpool, à l’image de son match contre Arsenal (2-2) la semaine dernière. Autre coup dur pour le club, la sortie de Konaté, visiblement touché au bras, remplacé par Joe Gomez au retour des vestiaires. Liverpool a cependant repris un peu de couleurs dans la suite de la partie. Plus offensifs, les Reds ont intensifié leurs efforts, notamment avec les frappes de Gomez (48e) et de Salah (56e).



Des efforts qui ont fini par payer : Gakpo d’abord (69e, 1-1), puis Salah (72e, 2-1) sont venus totalement renverser la rencontre en moins de cinq minutes. Avec ce bon résultat, Liverpool s’offre la première place au classement (avec 25 points), profitant de la défaite de ses rivaux, Arsenal et Manchester City. Une autre rencontre de la journée a vu Nottingham s’imposer contre West Ham (3-0), grâce à une réalisation de Chris Wood (27e), d’Hudson-Odoi (65e) et d’Ola Aina (82e).



Nottingham s’empare donc de la troisième place du Championnat, devant Arsenal, confirmant son début de saison impressionnant.



Enfin, Everton a chuté (0-1) contre Southampton alors que Leicester a arraché le point du match nul sur la pelouse d’Ipswich grâce à une réalisation de Jordan Ayew sur le fil.





Les autres résultats de la journée :



Newcastle 1-0 Arsenal : Isak (12e)



Bournemouth 2-1 Manchester City : Semenyo (9e), Evanilson (64e) / Gvardiol (82e)



Liverpool 2-1 Brighton : Gakpo (69e), Salah (72e) / Kadioglu (14e)



Nottingham 3-0 West Ham : Wood (27e), Hudson-Odoi (65e), Ola Aina (82e)



Southampton 1-0 Everton : Armstrong (86e)



Ipswich 1-1 Leicester : Davis (55e) / Ayew (90+4e)







Avec Footmercato