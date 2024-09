Première prise de contact du nouveau Directeur général: une rencontre inspirante avec les collaborateurs de la DGE

Photo de famille du nouveau directeur général de la DGE avec ses collaborateurs



Le Sénégal a récemment accueilli un nouveau Directeur général des Élections, un poste clé dans la gestion et l'organisation des processus électoraux du pays. La nomination de M. Biram SENE, acteur crucial dans la démocratie sénégalaise marque une étape significative dans la préparation des prochaines élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 et dans l'amélioration continue du système électoral.



Le nouveau Directeur général des Élections, M. SENE Biram, a organisé une rencontre avec l’ensemble des collaborateurs (directeurs, chefs de division et agents) pour se présenter et exposer sa vision pour l’avenir. Cette réunion, qui s'est tenue le mercredi 9 septembre dans les bureaux de la DGE à Dakar, a été l'occasion pour le nouveau directeur de partager ses premières impressions et ses objectifs pour sa mission.



Biram SENE, Directeur général des Élections



Une Présentation Engageante



Lors de cette rencontre, M. SENE Birame a ouvert son discours en exprimant sa gratitude pour l'accueil chaleureux reçu et a souligné l'importance de chaque collaborateur dans le processus électoral. Il a insisté sur le fait que la réussite des élections dépend non seulement des décisions stratégiques prises à la tête de l'institution, mais aussi de l'engagement quotidien et du professionnalisme de tous les membres de l'équipe.



« Je suis ici pour travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre vous. Votre expertise, votre dévouement et votre expérience sont essentiels pour garantir des élections transparentes et crédibles », a déclaré M. SENE. Son discours a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la transparence, d’améliorer la gestion des processus électoraux et de promouvoir l’innovation pour s'adapter aux défis modernes.



Des Objectifs Clairs et Ambitieux



Le nouveau Directeur Général a présenté une feuille de route claire et ambitieuse. Parmi ses priorités, on trouve la modernisation des outils de gestion électorale, la sécurisation des données électorales et la sensibilisation accrue des citoyens sur l'importance de leur participation au vote. M. SENE a également souligné l'importance de la formation continue des employés pour les préparer aux évolutions technologiques et aux nouvelles exigences des processus électoraux.



Il a également évoqué la nécessité de renforcer la communication et la coopération avec les différents acteurs politiques, les organisations de la société civile et les médias. « Une élection réussie est le résultat d'un effort collectif. Nous devons nous assurer que tous les acteurs impliqués comprennent et soutiennent les processus en place », a-t-il affirmé.



Le personnel de la DGE. Rencontre du 9 août 2024



Un Engagement Vers l'Excellence



La rencontre a été l’occasion pour M. Birame SENE d'écouter les préoccupations et les suggestions des employés. Il a encouragé un dialogue ouvert et constructif, affirmant que les idées novatrices et les retours d'expérience sont cruciaux pour l'amélioration continue des opérations. Plusieurs de ses collaborateurs ont partagé leurs réflexions et ont exprimé leur enthousiasme quant aux perspectives futures sous la direction de M. SENE.



En conclusion, la première rencontre entre le nouveau Directeur Général des Élections et les employés de la DGE a été marquée par un esprit de collaboration et d'optimisme. M. SENE a réussi à instaurer un climat de confiance et à établir les bases d'une relation productive avec ses équipes. Alors que le Sénégal se prépare pour ses prochaines élections législatives anticipées le 17 novembre 2024, il est clair que le leadership de M. Biram SENE jouera un rôle déterminant dans la réalisation d’un processus électoral transparent et efficace.



Division Communication et Relations pu



bliques de la DGE