Préparatifs pour la DPG du Premier ministre Ousmane Sonko : l'Assemblée nationale en action

Prévue pour le 27 décembre 2024, l'Assemblée nationale se prépare activement pour la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce lundi 23 décembre, le Président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a présidé une réunion avec l'administration et la sécurité de l’institution parlementaire dans le cadre de ces préparatifs, selon le communiqué de l'Assemblée.



Au cours de cette rencontre, M. Ndiaye a fait le point sur l’état d’avancement des préparatifs et a donné des instructions fermes pour garantir une organisation impeccable, en insistant particulièrement sur les aspects organisationnels, logistiques et médiatiques.



D’après la même source, le Président et les députés ont testé le nouveau système de vote électronique, destiné à moderniser les procédures législatives. Selon des sources proches des services techniques de l'Assemblée nationale, ce système, qui remplace les méthodes de vote traditionnelles, permet une gestion plus rapide, transparente et sécurisée des scrutins. "Une simulation de séance plénière a été organisée pour familiariser les députés avec ce dispositif, qui a été bien accueilli. Cette réforme vise à moderniser l’institution, améliorer l’efficacité législative et renforcer la transparence des processus décisionnels", a précisé la même source.



Pour assurer le bon déroulement de cet événement, des membres des équipes du cabinet du Premier ministre ont également participé à ce test technique et ont visité les différentes sections de l’hémicycle. Par ailleurs, Malick Ndiaye a encouragé son équipe à travailler de concert avec la Primature pour garantir la réussite de la DPG.