Préparation des prochaines échéances électorales : Amadou Ba annonce une grande tournée nationale

Amadou Ba, leader du mouvement la « Nouvelle Responsabilité » s’est adressé à ses militants et sympathisants, en leur partageant sa vision de développement, à travers des défis majeurs qui les interpellent à la suite des législatives.



Dans un communiqué publié ce jeudi 26 décembre, il souligne la notion de l’unité dans la perspective d’une grande tournée nationale pour mieux tisser les relations avec les sénégalais en vue de mieux préparer les prochaines échéances.



D’ailleurs, Amadou Ba annonce le lancement, au courant du mois de janvier, d’une « grande tournée nationale », une démarche historique qui, selon lui, leur permettra de : « Faire le bilan des dernières élections, pour tirer ensemble les leçons et célébrer nos victoires tout en identifiant les marges de progression ; renforcer notre implantation et notre dynamique dans chaque région, chaque département et chaque commune, en consolidant notre présence et en écoutant les préoccupations de nos bases ; préparer les prochaines échéances électorales, avec une stratégie claire, concertée et résolument tournée vers la victoire ».



Selon lui, cette tournée bien plus qu’une simple évaluation, est un appel à la mobilisation générale.



« Nous irons à votre rencontre, dans chaque recoin de notre cher pays, pour rallumer la flamme de la mobilisation, fortifier nos rangs et inscrire notre initiative dans le cœur de chaque Sénégalais », indique-t-il dans le communiqué.



« Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir où chaque citoyen trouve sa place, un avenir porté par les valeurs d’unité, de progrès et de justice sociale », conclut Amadou Ba.