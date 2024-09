Préservation du Falémé : Le Forum civil liste les recommandations pour la protection du fleuve

Après la décision du gouvernement de suspendre toutes les activités et la délivrance de permis d'exploitations minières sur le long du fleuve Falémé, c'est autour du Forum civil de faire des recommandations pour la préservation de ce joyau naturel d'une importance vitale pour le peuple Sénégalais. Cela fait suite à une mission d'inspection menée par le Forum civil dans la région de Kédougou grâce au programme TRACES financé par l'USAID.



Pour assurer la préservation du fleuve, le Forum civil recommande une série d'activités en vue de sensibiliser les « les populations sur le court, moyen et long terme ». L'Organisation de la Société civile internationale, prend en compte aussi le fait que le fleuve est un cours d'eau partagé entre Etats voisins.



A cet effet, il suggère « une action concertée avec le Mali », car considérant que des activités polluantes peuvent être exercées dans le fleuve.



Pour pallier à l'inertie d'activités des travailleurs et exploitants miniers du Falémé, le Forum civil recommande des emplois de « substitution à l'orpaillage » qui mettraient à l'abri la Falémé.



Le Forum civile suggère aussi le renforcement des « moyens » des « forces de défenses et de sécurité » et les « autorités administratives « en vue « d'assurer la mise en application efficace des textes ».



Enfin, le Forum civil préconise aussi des actions préventives pour éviter qu'il ne subisse la « même agression ».