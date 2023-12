Présidentielle 2024 : Abdourahmane Diouf organise une levée de fonds pour financer sa campagne

En marge de la cérémonie, un des proche d'Abdourahmane Diouf à fait face à la presse pour discuter des idées et programmes du candidat.



Selon ce dernier, rapporte Walf net, " les frais de campagne du candidat Ass Abdourahmane Diouf seront assurés exclusivement par les fonds collectés. Au nom de la transparence. Au nom du respect des standards démocratiques qui régissent les coalitions de partis politiques au Sénégal.



"Ses 11 Ouvrages résument le travail intellectuel de Abdourahmane Diouf pour développer le Sénégal, l’Afrique". Il ajoute que le rendez-vous a été "couronné par une séance de dédicaces et d’échanges avec le candidat".



Les grands axes de la vision du candidat Abdourahmane Diouf : sénégaliser le Sénégal, Sénégal d’abord, démocratie de concordance, entre autres, sont déclinés dans ses ouvrages avec une lecture critique de l’existant pour ce proche du candidat, "c’est indubitablement la première au Sénégal pour un parti politique de collecter de manière transparente et participative les fonds nécessaires pour financer sa campagne."