Présidentielle 2024: Sonko demande aux militants et membres de Pastef 2,5 milliards FCFA

Le leader de Pastef « Les Patriotes », Ousmane Sonko est à la recherche de moyens financiers pour affronter ses concurrents politiques en 2024. Au sortir du conclave de toutes les sections communales, des coordonnateurs de cellules et des militants du parti Pastef « Les Patriotes », tenu le samedi 14 décembre 2019 à Mbour, Ousmane Sonko a fixé des objectifs à chaque entité de son parti.



Chaque coordination départementale doit cotiser 20 000 FCfa/mois pour l’épargne, chaque section communale 15 000 FCfa/mois. Et, pour le fonctionnement du parti, chaque section départementale va cotiser 10 000 FCfa/mois, chaque section communale 5 000 FCfa/mois. Il en est de même pour chaque membre du Mouvement des cadres. Chacun parmi eux, va verser 10 000 FCfa/mois et les enseignants 12 000 FCfa pour l’année, rapportent nos confrères Leral qui s'est procuré du document de compte-rendu de la réunion .